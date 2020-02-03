Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Вакцину против коронавируса 2019-nCoV создали через три часа после публикации его генома

Испытания вакцины против нового коронавируса могут начаться через три месяца. Еще несколько месяцев уйдет на проверку безопасности и эффективности лекарства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВОЗ объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
ВОЗ объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Фото: EPA

Фармацевтическая компания Inovio Pharmaceuticals (Пенсильвания, США) создала вакцину против коронавируса 2019-nCoV в течение трех часов после того, как геном вируса был опубликован китайскими властями. Об этом 1 февраля сообщил “Голос Америки”.

Испытания вакцины могут начаться уже через три месяца, заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фауси. Однако, отметил он, это не значит, что прививки от коронавируса можно будет получить через три месяца – еще несколько месяцев уйдет на проверку ее безопасности и эффективности.

Как отмечает издание, срок от начала вспышки заболевания до разработки вакцины все равно рекордно короткий. Микробиолог Эндрю Пекоша пояснил, что для создания вакцины ученым больше не нужен инфекционный вирус – только его геном. 

Геном китайского коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. На основе этих данных Inovio Pharmaceuticals создала основанную на ДНК вакцину через три часа и начала ее производство на следующий день.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, общее количество подтвержденных случаев заболевания составляет 14 557 (305 – с летальным исходом). Подавляющее большинство приходится на Китай (14 411 случаев). Также коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

Теги: США, Китай, вакцинация, вирус, инфекция, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS