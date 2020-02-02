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“Возможно, мы будем первыми”. Нетаньяху поручил разработать вакцину от китайского коронавируса

Израиль временно запретил въезд в страну гражданам Китая, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, меры, предпринятые израильскими властями, могут отложить распространение вируса в Израиле, но его появление неизбежно.

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Нетаньяху надеется, что израильским ученым удастся найти вакцину от нового коронавируса
Нетаньяху надеется, что израильским ученым удастся найти вакцину от нового коронавируса
Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ученым разработать вакцину от коронавируса 2019-nCoV. Как сообщается на сайте главы израильского правительства, об этом он заявил 2 февраля по итогам совещания, посвященного борьбе с распространением вирусной инфекции.

"Я поручил Институту биологии и министерству здравоохранения разработать вакцину против вируса. Вполне возможно, если мы будем работать достаточно быстро, с соответствующим бюджетом и талантливыми людьми, Государство Израиль будет первым в мире", – сказал он.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль временно закрыл границу для граждан, прибывающих из Китая, и разработал меры по изоляции инфицированных.

"Наша главная цель – отложить прибытие вируса в Израиль. Я говорю отложить, потому что его приход неизбежен", – считает израильский премьер.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 2 февраля, подтверждены 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 20 странах мира, в том числе 305 – с летальных исходом.

Теги: Китай, Израиль, Биньямин Нетаньяху, коронавирус 2019-nCoV
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