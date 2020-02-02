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Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 14,5 тыс. человек – Минздрав Украины

По состоянию на утро 2 февраля от нового коронавируса скончались 305 человек, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года
Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года
Фото: EPA

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV к утру 2 февраля выросло до 14 568, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, 305 человек, заразившихся инфекцией, скончались.

"Подтверждено 155 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (восемь – в Германии, шесть – во Франции, по два – в Италии, России и Великобритании, по одному – в Испании, Финляндии и Швеции). В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", – сообщили в Минздраве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения, кроме Китая и стран Европы, также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV
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