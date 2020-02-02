Россия отказалась принять немецкий самолет, эвакуировавший граждан Германии из Китая

Представитель военно-воздушных сил Германии заявил изданию Bild, что Россия отклонила запрос на транзитную посадку борта, который следовал из китайского Уханя, сославшись на загруженность московских аэропортов.

Россия не разрешила самолету военно-воздушных сил Германии, который эвакуировал немецких граждан из китайского Уханя, сесть в Москве для дозаправки и смены экипажа. Об этом 1 февраля сообщил немецкий таблоид Bild, ссылаясь на слова полковника Люфтваффе Даниэля Дракена.

Дракен заявил, что российские власти предоставили немецкому борту коридор в воздушном пространстве, но отклонили запрос на посадку, сославшись на загруженность московских аэропортов.

Самолет Люфтваффе провел дозаправку в Хельсинки, отмечает издание.

Китайский Ухань – эпицентр вспышки нового штамма коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV в Ухане был подтвержден 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 1 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.