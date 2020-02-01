Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло почти 11,8 тыс.

259 человек умерли от нового коронавируса в Китае по состоянию на 1 февраля.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 тыс. 791 человека. Об этом сообщило агентство Xinhua 1 февраля.

259 человек умерли.

1795 пациентов оставются в критическом состоянии, а 17 988 человек подозреваются в заражении вирусом.

В то же время 243 человека выписали из больниц после выздоровления.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине по состоянию на 31 января не был зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом.