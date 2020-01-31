Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Китайские ученые разработали экспресс-тест для обнаружения коронавируса

Тест, который разработали ученые в китайском городе Уси, позволяет обнаружить коронавирус 2019-nCoV в течение 8–15 минут.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За месяц от нового коронавируса умерли более 200 человек
За месяц от нового коронавируса умерли более 200 человек
Фото: ЕРА

В городе Уси на юго-востоке Китая разработали экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV. Об этом 31 января сообщает Xinhua со ссылкой на городское бюро науки и технологий.

Набор для быстрого нуклеинового тестирования может обнаружить коронавирус в течение 8–15 минут.

Партия экспресс-тестов уже изготовлена, наборы используются в провинции Хубэй.

Агентство отмечает, что разработка проста в использовании и транспортировке, а также обладает высокой чувствительностью.

В день китайская компания может производить 4 тыс. экспресс-тестов, и городские власти помогают расширить производство.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 31 января в Китае жертвами нового коронавируса стали 213 человек. В мире количество зараженных исчисляется тысячами.

Теги: Китай, ученые, вирус, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS