Китайские ученые разработали экспресс-тест для обнаружения коронавируса

В городе Уси на юго-востоке Китая разработали экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV. Об этом 31 января сообщает Xinhua со ссылкой на городское бюро науки и технологий.
Набор для быстрого нуклеинового тестирования может обнаружить коронавирус в течение 8–15 минут.
Партия экспресс-тестов уже изготовлена, наборы используются в провинции Хубэй.
Агентство отмечает, что разработка проста в использовании и транспортировке, а также обладает высокой чувствительностью.
В день китайская компания может производить 4 тыс. экспресс-тестов, и городские власти помогают расширить производство.
31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".
30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 31 января в Китае жертвами нового коронавируса стали 213 человек. В мире количество зараженных исчисляется тысячами.