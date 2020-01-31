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В Италии зафиксировали два первых случая заболевания коронавирусом

Инфицированными оказались два китайских студента, которые накануне прибыли в Рим из Уханя.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил два случая заражения коронавирусом в Риме
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил два случая заражения коронавирусом в Риме
Фото: EPA

В Италии официально подтвердили два случая заболевания новым китайским коронавирусом. Об этом на брифинге 30 января рассказал премьер-министр страны Джузеппе Конте, видео брифинга опубликовано на странице резиденции премьер-министра в Twitter.

Как сообщил Конте, двое зараженных китайцев недавно приехали в Рим, они родом из Уханя, где впервые и зафиксировали опасную болезнь. Сейчас инфицированные находятся в больнице, номер в отеле, где они останавливались, опечатан.

Помимо этого, премьер объявил, что Италия временно закрывает воздушное сообщение с Китаем.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Италия, эпидемия, вирус, Джузеппе Конте, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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