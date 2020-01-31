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В Китае жертвами нового коронавируса стали 213 человек

Число зараженных новым коронавирусом в Китае составляет 9692 – за последние сутки заболело 1982 человек.

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Врачи выписали из больниц 171 человека
Врачи выписали из больниц 171 человека
Фото: ЕРА

За сутки количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 213 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Число заболевших составляет 9692 – за последние сутки число заразившихся выросло до 1982.

171 человека уже выписали, 157 находятся в тяжелом состоянии.

В Гонконге, Макао и Тайване зафиксированы 28 случаев заболевания.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 29 января было известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Китай, вирус, жертвы, погибшие, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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