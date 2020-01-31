Коронавирус в Китае. Германия эвакуирует более 100 людей из Уханя

Германия решила эвакуировать более 100 человек из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Об этом 31 января сообщила "Німецька хвиля".
31 января с аэродрома близ немецкого Кельна вылетел военный самолет, который заберет 90 граждан Германии и 40 иностранцев из китайского города Ухань. Планируется, что самолет с эвакуированными вернется из Китая уже в субботу, 1 февраля.
По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, зараженных коронавирусом или тех, кто имеет подозрение на заболевание, не будет на борту самолета. Эвакуация также является добровольной.
Кроме того, самолет доставит в Китай более 10 тыс. защитных костюмов.
31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".
30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.