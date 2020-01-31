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Коронавирус в Китае. Германия эвакуирует более 100 людей из Уханя

Среди эвакуированных не будет инфицированных или тех, у кого есть подозрение на наличие коронавируса.

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Германия отправит в Ухань самолет для эвакуации более 100 людей
Германия отправит в Ухань самолет для эвакуации более 100 людей
Фото: EPA

Германия решила эвакуировать более 100 человек из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Об этом 31 января сообщила "Німецька хвиля".

31 января с аэродрома близ немецкого Кельна вылетел военный самолет, который заберет 90 граждан Германии и 40 иностранцев из китайского города Ухань. Планируется, что самолет с эвакуированными вернется из Китая уже в субботу, 1 февраля.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, зараженных коронавирусом или тех, кто имеет подозрение на заболевание, не будет на борту самолета. Эвакуация также является добровольной.

Кроме того, самолет доставит в Китай более 10 тыс. защитных костюмов.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Германия, эпидемия, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус
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