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Высший антикоррупционный суд отправил в Германию повестку Онищенко

В Высшем антикоррупционном суде Украины заявили, что ожидают решения Германии по поводу выдачи беглого экс-депутата Александра Онищенко.

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О задержании Онищенко в Германии стало известно в декабре 2019 года
О задержании Онищенко в Германии стало известно в декабре 2019 года
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины попросил немецких правоохранителей вручить повестку с вызовом на судебное заседание подозреваемому в создании незаконной газовой схемы беглому экс-нардепу Александру Онищенко. Об этом 30 января проинформировала пресс-служба ВАКС в Facebook.

Подготовительное судебное заседание назначено на 10.00 4 мая 2020 года.

Отмечается, что суд ожидает решения Германии относительно выдачи задержанного обвиняемого в Украину.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/183087926395181

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в ВАКС.

30 сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что "может вернуться в Украину, когда ему захочется", и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря

В начале декабря 2019 года СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. По информации программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), суд в Германии должен принять решение о мере пресечения и экстрадиции экс-нардепа по запросу украинских правоохранителей.

21 января 2020 года ВАКС решил слушать дело Онищенко заочно.

Теги: Германия, Украина, экстрадиция, Александр Онищенко, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС
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