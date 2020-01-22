В Украине экс-нардепа Онищенко будут судить заочно

Адвокаты бывшего народного депутата Александра Онищенко и прокуроры, которые ведут "газовое дело", утверждают, что экс-нардеп не явился на заседания в Высший антикоррупционный суд Украины, так как он находится в Германии под стражей и ждет решения о его экстрадиции в Украину.

Высший антикоррупционный суд Украины решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко и его помощницы заочно. Об этом 21 января проинформировала пресс-служба суда.

"Обвиняемые в очередной раз не являются на судебное заседание по требованию суда. Поэтому коллегия судей ВАКС приняла решение проводить судебное разбирательство в их отсутствие и вызвать обвиняемых на судебное заседание путем публичного размещения объявлений в соответствии с требованиями законодательства", – рассказали в пресс-службе.

Суд также постановил направить обвиняемому повестку в Германию.

"И сторона защиты, и обвинения утверждали, что он сейчас находится под стражей в соответствующих органах Германии и ждет решения о его экстрадиции в Украину", – добавили в пресс-службе.

Следующее заседание по этому делу назначили на 4 мая.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" отметила в Telegram, что адвокаты не хотели заочного рассмотрения дела. Они утверждали, что Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в ВАКС.

30 сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что "может вернуться в Украину, когда ему захочется", и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря.

В начале декабря 2019 года СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. По информации программы "Схемы: коррупция в деталях", суд в Германии должен принять решение о мере пресечения и экстрадиции экс-нардепа по запросу украинских правоохранителей.