Онищенко до сих пор пребывает под стражей в Германии – СМИ

В Германии пока не определили срок экстрадиции бывшего народного депутата в Украину, сообщил источник "Укринформа" в украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко сих пор находится под стражей в Германии, сообщил 13 января "Укринформу" источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Онищенко находится под стражей в Германии", – сказал собеседник агентства.

По его словам, срок экстрадиции бывшего парламентария в Украину пока не определен.

30 сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что "может вернуться в Украину, когда ему захочется", и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря.

В начале декабря 2019 года СМИ особщили о задержании Онищенко в Германии. По информации программы "Схемы: коррупция в деталях", суд в Германии должен принять решение о мере пресечения и экстрадиции экс-нардепа по запросу украинских правоохранителей.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд.