Во Львове госпитализировали двух украинцев, которые вернулись из Китая

У двух украинцев есть признаки острых респираторных заболеваний, экспресс-тест на грипп показал негативный результат. Их анализы отправили Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В Китае от нового коронавируса за месяц умерло 213 человек Фото: ЕРА

Во Львове с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали двух граждан, которые недавно вернулись из Китая. Об этом 31 января на брифинге сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщается на сайте ЛОГА.

"По состоянию на сегодня, есть два человека, которые вернулись из Китая. У них обнаружили легкие катаральные явления, то есть признаки острых респираторных заболеваний (ОРВИ). Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций. Были госпитализированы бригадами экстренной медицинской помощи во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу", – рассказал Васько.

По его словам, экспресс-тесты на грипп показали негативный результат. Другие пробы и анализы были отобраны у пациентов и направлены в Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Состояние этих двух человек является близким к удовлетворительному, у них – только легкие катаральные явления. К лицам, которые могут быть потенциально опасными с точки зрения распространения коронавируса, относятся лица, которые вернулись из определенной провинции Ухань в Китае и имеют катаральные явления, или же лица, которые контактировали с людьми с подтвержденными случаями заболевания коронавирусом и имеют гриппоподобные симптомы", – отметил Васько.

Он добавил, что в случае необходимости, в областной инфекционной клинической больнице есть возможность обеспечения боксовых палат с изоляцией пациентов с подозрением на коронавирус и другие опасные инфекционные заболевания.

"В отдельных случаях мы будем прибегать к помощи международных экспертов, ведь этот вирус является новым для нас и требует более тщательного исследования", – сказал Васько.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.