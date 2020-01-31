Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Во Львове госпитализировали двух украинцев, которые вернулись из Китая

У двух украинцев есть признаки острых респираторных заболеваний, экспресс-тест на грипп показал негативный результат. Их анализы отправили Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Китае от нового коронавируса за месяц умерло 213 человек
В Китае от нового коронавируса за месяц умерло 213 человек
Фото: ЕРА

Во Львове с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали двух граждан, которые недавно вернулись из Китая.  Об этом 31 января на брифинге сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщается на сайте ЛОГА.

"По состоянию на сегодня, есть два человека, которые вернулись из Китая. У них обнаружили легкие катаральные явления, то есть признаки острых респираторных заболеваний (ОРВИ). Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций. Были госпитализированы бригадами экстренной медицинской помощи во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу", – рассказал Васько.

По его словам, экспресс-тесты на грипп показали негативный результат. Другие пробы и анализы были отобраны у пациентов и направлены в Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Состояние этих двух человек является близким к удовлетворительному, у них – только легкие катаральные явления. К лицам, которые могут быть потенциально опасными с точки зрения распространения коронавируса, относятся лица, которые вернулись из определенной провинции Ухань в Китае и имеют катаральные явления, или же лица, которые контактировали с людьми с подтвержденными случаями заболевания коронавирусом и имеют гриппоподобные симптомы",  – отметил Васько.

Он добавил, что в случае необходимости, в областной инфекционной клинической больнице есть возможность обеспечения боксовых палат с изоляцией пациентов с подозрением на коронавирус и другие опасные инфекционные заболевания.

"В отдельных случаях мы будем прибегать к помощи международных экспертов, ведь этот вирус является новым для нас и требует более тщательного исследования", – сказал Васько.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые  был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Львов, Украина, Китай, медицина, грипп, эпидемия, помощь, Минздрав, инфекция, брифинг, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni
Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni
Katya Chilly представила начало песни для нацотбора на "Евровидение 2020"
Katya Chilly представила начало песни для нацотбора на "Евровидение 2020"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS