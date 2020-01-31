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BMW и Volkswagen приостанавливают производство в Китае из-за коронавируса

Работа немецких автоконцернов BMW и Volkswagen в Китае приостановлена до 10 февраля.

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Концерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство в Китае до 10 февраля
Концерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство в Китае до 10 февраля
Фото: EPA

Из-за распространения в Китае коронавируса немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих заводах в этой стране. Об этом 30 января сообщает "Німецька хвиля".

Как пишет издание, представитель BMW в Мюнхене заявил, что концерн продолжит на одну неделю — до 10 февраля — каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян.

3 февраля работу на предприятиях концерна восстановят только офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шэньяне расположена крупнейшая в мире филиал BMW: здесь работает около 10 тыс. сотрудников, которые ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и двигателей, уточняет издание.

Volkswagen также приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Восстановление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с болезнью, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило девять тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Германия, Китай, эпидемия, BMW, Volkswagen, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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