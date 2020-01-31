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В России выявлены два случая заболевания коронавирусом

В Забайкалье и Тюменской области РФ новым типом коронавируса заболели два гражданина Китая.

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С 1 февраля РФ приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса
С 1 февраля РФ приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса
Фото: ЕРА

В России диагностировали первые два случая заболевания новым коронавирусом. Об этом 31 января заявила вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".

Новым типом коронавируса заболели два гражданина Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля, сказала она.

Голикова заявила, что с 1 февраля РФ приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса, новый режим будет действовать с 00:00 в ночь на субботу, информирует "Интерфакс".

По ее словам, между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Россия, Китай, эпидемия, граница, эвакуация, Забайкалье, Татьяна Голикова, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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