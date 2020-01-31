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Коронавирус 2019-nCoV. Зараженных уже больше, чем во время эпидемии SARS в 2003 году

Число инфицированных новым коронавирусом приблизилось к 10 тыс. 17 лет назад, когда в мире была зафиксирована эпидемия атипичной пневмонии SARS, официально зарегистрировали более 8 тыс. зараженных.

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Новый коронавирус сравнивают с возбудителем атипичной пневмонии SARS, эпидемия которой длилась восемь месяцев
Новый коронавирус сравнивают с возбудителем атипичной пневмонии SARS, эпидемия которой длилась восемь месяцев
Фото: ЕРА

Масштабы распространения нового китайского коронавируса 2019-nCoV уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии SARS 2002–2003 года, подсчитали в телекомпании ВВС.

В сообщении Национальной комиссии по здравоохранению Китая от 31 января сказано, что число заболевших составляет 9692. Умерли 213 человек.

За все время эпидемии SARS (примерно восемь месяцев) ученые подтвердили 8096 случаев заражения, говорилось в докладе, который в 2006 году представил американский химик и иммунолог Ричард Смит. Атипичная пневмония унесла 774 жизни.

В прессе писали, что правительство КНР в 2002–2003 году скрывало масштаб распространения вируса. Звучали данные о примерно 8500 заразившихся и 813 умерших от SARS.

Аналитик ВВС Джеймс Галлахер, основываясь на этой статистике, назвал 2019-nCoV вирусом с более разумной стратегией выживания, чем у коронавируса, вызывавшего SARS. Заразившиеся в 2002–2003 годах представляли опасность для окружающих, только когда заболевали и у них проявлялся синдром. Это облегчало изоляцию заболевших.

2019-nCov труднее обнаружить и, следовательно, труднее остановить, отмечает аналитик: лишь у одного из пяти инфицированных проявляются очевидные симптомы болезни.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане (Китай) 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 29 января было известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

27 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было.

Теги: эпидемия, статистика, КНР, пневмония, коронавирус 2019-nCoV
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