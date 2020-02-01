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США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за коронавируса 2019-nCoV

Из-за нового коронавируса въезд в США запретят иностранцам, которые были в Китае в течение последних 14 дней.

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Азар: В настоящее время риск для американцев остается низким
Азар: В настоящее время риск для американцев остается низким
Фото: EPA

В США 31 января объявили чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения и соцслужб США Алекс Азар, сообщает CNN.

В Twitter Азар сообщил, что риск распространения заболевания в США оценивается как низкий.

"В настоящее время риск для американцев остается низким, и мы работаем над тем, чтобы сохранить его таким. Мы продолжим нашу работу по мониторингу, реагированию и уменьшению распространения коронавируса и обеспечим, чтобы американцы имели самую точную и актуальную информацию о здоровье и путешествиях", – написал министр.

CNN отметил, что США введут карантин для 195 американцев, вернувшихся из китайского города Ухань, откуда начало распространяться новое заболевание.

Кроме этого, въезд в США запретят иностранцам, которые были в Китае в течение последних 14 дней.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило 9 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине по состоянию на 31 января не был зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом,

Теги: США, Китай, чрезвычайное положение, Алекс Азар, коронавирус 2019-nCoV
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