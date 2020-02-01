Правительство РФ ограничило въезд граждан Китая из-за коронавируса

Решение правительства РФ о временном прекращении действия безвизового режима между Россией и Китаем вступит в силу с полуночи 2 февраля.

Правительство Российской Федерации ограничило въезд в страну для граждан Китая, говорится в распоряжении премьера РФ Михаила Мишустина от 31 января. Документ был опубликован на сайте правительства 1 февраля.

Как сказано в распоряжении, решение было принято "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации".

С полуночи 2 февраля в Россию не будут пускать граждан Китая без туристической визы. Кроме того, МИД и МВД России прекратят прием документов для оформления рабочих виз китайским гражданам.

Также с 1 февраля правительство РФ запретило пропускать граждан Китая через монгольско-российскую границу. Ограничения будут действовать в пунктах пропуска "Соловьевск – Эрэнцав", "Наушки – Сухэ-Батор", "Ташанта – Цаган-Нур", "Кяхта – Алтан-Булак".

Конечный срок действия ограничений в распоряжении не указан.

Безвизовый режим между Россией и Китаем начал действовать в 2000 году.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

По состоянию на 1 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.