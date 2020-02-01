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В Украине подтвержденных случаев нового коронавируса пока нет – Минздрав

Украина повысила уровень готовности системы реагирования на новый коронавирус в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить распространение вируса чрезвычайной ситуацией, сообщил украинский Минздрав.

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Вирус начал распространяться из Китая
Вирус начал распространяться из Китая
Фото: EPA

По состоянию на 1 февраля в Украине нет зарегистрированных подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом, который распространяется из Китая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"Украина повысила уровень готовности системы реагирования в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией. Сейчас в стране не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Соответствующие службы находятся в усиленной готовности", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что ВОЗ пока не давала рекомендаций ограничивать перемещение пассажиров и грузов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1444676325695468

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

По состоянию на 1 февраля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 31 января за пределами Китая подтверждено 106 случаев инфицирования в 19 странах.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Украина, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV
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