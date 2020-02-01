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Украина разрабатывает свою тест-систему для определения коронавируса – Данилов

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, система для тестирования коронавируса украинского производства будет разработана в ближайшее время.

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В Китае коронавирусом заразились почти 11,8 тыс. человек
В Китае коронавирусом заразились почти 11,8 тыс. человек
Фото: ЕРА

Украинские ученые разрабатывают систему для тестирования коронавируса 2019-nCoV. Об этом 31 января в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. 

"Они на самом деле занимаются разработкой тест-систем наших собственных... Наша собственная система будет в ближайшее время", – сказал он.

По словам Данилова, Китай 20 января предоставил "всем желающим" материалы, необходимые для изучения вируса и создания тест-систем. 

Китайские ученые 31 января сообщали, что разработали экспресс-тест для обнаружения коронавируса в течение 8–15 минут. 

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

По состоянию на 1 февраля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 31 января за пределами Китая подтверждено 106 случаев инфицирования в 19 странах. 

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине по состоянию на 31 января не был зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом.

Теги: Украина, Алексей Данилов, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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