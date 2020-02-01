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Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвердился в Испании

Врачи в Испании начали проверку после информации, что два вернувшихся в страну туриста контактировали с заболевшим коронавирусом в Германии.

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В Китае число заболевших достигло почти 12 тыс. человек
В Китае число заболевших достигло почти 12 тыс. человек
Фото: EPA

В Испании 31 января был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который распространяется из Китая. Об этом пишет El Pais.

Пациент госпитализирован.

Врачи начали проверку после информации, что два вернувшихся в Испанию туриста контактировали с заболевшим коронавирусом в Германии.

Еще более 10 проанализированных образцов, которые проверяли на коронавирус, дали негативный результат.

Врачи оценивают риск распространения эпидемии по всей Испании как очень низкий.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

По состоянию на 1 февраля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 31 января за пределами Китая подтверждено 106 случаев инфицирования в 19 странах. 

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине пока не был зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом.

Теги: Китай, Испания, пневмония, коронавирус 2019-nCoV
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