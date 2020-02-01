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Коронавирус 2019-nCoV. Австралия вводит запрет на въезд туристам из Китая

Гражданам и постоянным жителям Австралии не будут отказывать во въезде в страну после посещения Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса 2019-nCoV, но им рекомендуют находиться в карантине в течение 14 дней после прибытия, сообщил премьер-министр Скотт Мориссон.

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В Австралии подтвердили новые случаи инфицирования коронавирусом 2019-nCoV
В Австралии подтвердили новые случаи инфицирования коронавирусом 2019-nCoV
Фото: ЕРА

Иностранцам, которые посещали Китай, будут отказывать во въезде в Австралию. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Австралии Скотт Мориссон во время брифинга 1 февраля, канал ABC News вел трансляцию.

По словам Мориссона, к гражданам и постоянным жителям Австралии, которые прибывают из Китая, запрет не будет применяться, однако им рекомендуют находиться в карантине в течение 14 дней после прибытия на материк.

Как пишет газета The Australian, сегодня в стране подтвердили еще два случая инфицирования. Речь идет о паре из китайского Уханя, которая навещала родственника на юге Австралии. Общее число заболевших австралийцев достигло 12.

31 декабря 2019 года в городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

По состоянию на 1 февраля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 31 января за пределами Китая подтверждено 106 случаев инфицирования в 19 странах.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине по состоянию на 1 февраля, подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Теги: Китай, Австралия, туристы, карантин, Скотт Моррисон, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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