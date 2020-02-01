Как в Ухане за 10 дней строят больницы для зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Фоторепортаж
Начало строительных работ. 24 января. Фото: EPA
Спутниковый снимок, сделанный 29 января. Результат строительства за шесть дней. Фото: EPA
Спутниковый снимок, сделанный 29 января. Результат строительства за шесть дней. Фото: EPA
29 января. Фото: russian.news.cn
29 января. Фото: russian.news.cn
29 января. Фото: russian.news.cn
30 января. Фото: russian.news.cn
30 января. Фото: russian.news.cn
30 января. Фото: russian.news.cn
30 января. Фото: russian.news.cn
Спутниковый снимок, сделанный 20 января. Красной рамкой обозначено место, где строят временные госпитали. Фото: EPA
Спутниковый снимок, сделанный 30 января. Красным обозначено место, где строят временные госпитали. Результат работы за неделю. Фото: EPA
В китайском Ухане, эпицентре вспышки 2019-nCoV, строят две временные больницы для лечения пациентов с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
О начале строительства первой больницы власти объявили 24 января, второй – 25 января. Первый госпиталь, "Хошэньшань", будет рассчитан на 700–1000 койко-мест, второй, "Лэйшэньшань", – на 1300–1500, сообщает Xinhua
. Больницы планируют построить за 10 дней – первых пациентов они должны принять 3-го и 5 февраля соответственно. Работы на объектах ведутся круглосуточно. По данным гонконгского издания South China Morning Post
, строителям, чтобы ускорить процесс, платят до 1200 юаней в день ($173), что в три раза выше их обычной заработной платы. Фото с места строительства опубликовали агентства EPA
и Xinhua. По состоянию на 1 февраля в Китае коронавирус подтвержден у 11 821 пациента, 259 скончались от вызванной им пневмонии, сообщила
Всемирная организация здравоохранения. За пределами Китая зафиксировано 132 случая заражения.