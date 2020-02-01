Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

Как в Ухане за 10 дней строят больницы для зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Фоторепортаж

Сегодня 21.28
В китайском Ухане, эпицентре вспышки 2019-nCoV, строят две временные больницы для лечения пациентов с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. О начале строительства первой больницы власти объявили 24 января, второй – 25 января. Первый госпиталь, "Хошэньшань", будет рассчитан на 700–1000 койко-мест, второй, "Лэйшэньшань", – на 1300–1500, сообщает Xinhua. Больницы планируют построить за 10 дней – первых пациентов они должны принять 3-го и 5 февраля соответственно. Работы на объектах ведутся круглосуточно. По данным гонконгского издания South China Morning Post, строителям, чтобы ускорить процесс, платят до 1200 юаней в день ($173), что в три раза выше их обычной заработной платы. Фото с места строительства опубликовали агентства EPA и Xinhua. По состоянию на 1 февраля в Китае коронавирус подтвержден у 11 821 пациента, 259 скончались от вызванной им пневмонии, сообщила Всемирная организация здравоохранения. За пределами Китая зафиксировано 132 случая заражения.
Теги: Китай, строительство, больница, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Изначально вирус обнаружили в Китае
МИР, ОБРАЗ ЖИЗНИ
В китайском Ухане планируют построить вторую больницу для заразившихся коронавирусом
25 января, 2020 17.03
Вторую больницу для инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в китайском городе Ухань собираются построить за 15 дней.
Новый объект будет занимать почти 25 тыс. м&sup2;
МИР
В китайском Ухане за шесть дней хотят построить больницу для заразившихся коронавирусом
24 января, 2020 13.47
Для строительства карантинного центра для заразившихся новым коронавирусом в китайском городе Ухань мобилизованы сотни рабочих. Власти готовы платить им тройную оплату в день, чтобы за шесть дней больница была построена.
Степень риска в Китае ВОЗ считает "очень высокой"
ОБЩЕСТВО, МИР
Коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ изменила риск с "умеренного" на "высокий"
27 января, 2020 22.39
Оценка глобального риска китайского коронавируса, сделанная ранее, была ошибочной, признали во Всемирной организации здравоохранения.
Новый коронавирус начал распространяться из Китая
МИР
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по поводу нового коронавируса
25 января, 2020 12.00
Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует ограничивать поездки людей в связи с новым коронавирусом, который распространяется из Китая. Однако она выпустила ряд рекомендаций, которые, в частности, касаются проверок путешественников.
21 января. Сотрудники карантинной службы в рамках борьбы с распространением коронавируса распыляют дезинфектант в аэропорту Инчхон, Южная Корея
Публикации, ОБЩЕСТВО
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное G
28 января, 2020 18.30
Более 100 человек с начала января стали жертвами опасного заболевания, которое вызывается абсолютно неизвестным прежде вирусом 2019-nCoV. Его распространение началось из Китая и приобрело размах эпидемии: зараженные люди есть как в Азии, так и в Америке и Европе. Издание "ГОРДОН" собрало наиболее существенные факты о новом вирусе.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР G
Владимир ПОПОВ
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное G
Николай ПОДДУБНЫЙ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS