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В Китае достроили первую больницу для пациентов с новым коронавирусом

Новая больница в китайском городе Ухань начнет принимать пациентов 3 февраля.

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Больницу в Ухане достроили
Больницу в Ухане достроили
Фото: EPA

В китайском городе Ухань достроили больницу, которая будет принимать инфицированных новым коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает ECNS.

Больница "Хошэньшань" начнет принимать пациентов с понедельника, 3 февраля. Она рассчитана на 700–1000 койко-мест.

Госпиталь для инфицированных коронавирусом власти Китая начали строить 24 января. 25 января в Китае заявили о намерении построить вторую такую больницу"Лэйшэньшань", на 1300–1500 мест.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс., погибло 304 человека

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Теги: Китай, больница, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
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