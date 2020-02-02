Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

Умерший от нового коронавируса мужчина был госпитализирован на Филиппинах 25 января с воспалением легких, жаром и ангиной. В ходе госпитализации у него развилась тяжелая форма пневмонии.

На Филиппинах проверяют еще нескольких человек, которые могут быть заражены коронавирусом Фото: EPA

Минздрав Филиппин объявил первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил CNN Philippines.

Это первая зарегистрированная смерть от коронавируса за пределами Китая, откуда он начал распространяться.

Погибший – 44-летний партнер китаянки, у которой на прошлой неделе выявили первый подтвержденный случай нового вируса на Филиппинах. Он был госпитализирован 25 января с воспалением легких, жаром и ангиной. В ходе госпитализации у мужчины развилась тяжелая форма пневмонии.

Кроме коронавируса у пациента также были вирус гриппа В и бактерии Streptococcus Рneumoniae.

В то же время женщина обратилась к врачам с жалобой на легкий кашель и к моменту, когда у нее диагностировали заражение 2019-nCoV, уже не имела симптомов.

Сейчас на Филиппинах проверяют четырех человек на наличие вируса.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс., погибло 304 человека.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.