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Гончарук не видит оснований для беспокойств из-за коронавируса

Украинские власти полностью готовы к борьбе с возможным распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Мы контролируем ситуацию на границе и проверяем людей, которые заезжают в Украину
Гончарук: Мы контролируем ситуацию на границе и проверяем людей, которые заезжают в Украину
Фото: kmu.gov.ua

У украинцев нет оснований для беспокойств по поводу возможного распространения коронавирусной инфекции в Украине. Об этом вечером 2 февраля заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина".

"Мы готовы к ситуации, которая сложилась в мире. Она действительно очень серьезная. Мы сотрудничаем с ВОЗ, все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе и проверяем людей, которые заезжают в Украину из регионов, которые находятся в зоне риска, имеем их контакты и информируем их, как нужно себя вести в случае выявления минимальных симптомов", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что по состоянию на 2 февраля в Украине не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.

"Но даже в случае выявления заболевания мы знаем, что делать. Минимум по две бригады инфекционистов есть в каждой области. Поэтому я не вижу никаких оснований для беспокойств", – заключил Гончарук.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 2 февраля подтверждены 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 20 странах мира, в том числе 305 – с летальных исходом.

Теги: Алексей Гончарук, коронавирус 2019-nCoV
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