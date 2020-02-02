Россия прекращает железнодорожное сообщение с Китаем

Решение о прекращении железнодорожного сообщения между Россией и Пекином вступит в силу с полуночи 3 февраля.

Россия с понедельника прекратит железнодорожное сообщение с Китаем Фото: EPA

Россия на неопределенный срок прекращает железнодорожное сообщение с Китаем "в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции". Об этом сообщается на сайте ОАО "Российские железные дороги".

Этим решением временно приостанавливается движение поездов "Пекин – Москва" и "Чита – Пекин", а также беспересадочных вагонов "Москва – Пекин".

"Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет", – сказано в сообщении.

Ограничения вступают в силу с полуночи 3 февраля и будут действовать "до особого распоряжения".

В пресс-службе РЖД напомнили, что с 31 января были временно отменены поезда "Суйфэньхэ – Гродеково" и "Чита – Маньчжурия".

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 2 февраля, подтверждены 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 20 странах мира, в том числе 305 – с летальных исходом.