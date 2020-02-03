ВОЗ: За последние сутки новым коронавирусом заразились 2604 человека

Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом составляет 14 557, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

За последние 24 часа новым коронавирусом заразились более 2,6 тыс. человек. Большинство из них – в Китае Фото: EPA

За последние сутки подтверждено 2604 новых случая заражения новым коронавирусом, 14 из них – за пределами Китая, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2 февраля.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составляет 14 557. Подавляющее большинство приходится на Китай (14 411 случаев).

Также коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов в Японии (20 случаев), Таиланде (19), Сингапуре (18), Южной Корее (15), Австралии (12), Германии, США, Малайзии (по восемь), Вьетнаме (семь), Франции (шесть), ОАЭ (пять), Канаде (четыре), Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах (по два), Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании, Швеции (по одному).

По данным ВОЗ, коронавирус 2019-nCoV стал причиной смерти 305 человек: 304 – в Китае, одного – на Филиппинах.

Инфографика: who.int

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.