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Украинский тест на коронавирус будет готов через две недели – СМИ

По данным ZN.UA, тест на коронавирус разрабатывают две команды украинских ученых.

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О разработке украинского метода тестирования на наличие коронавируса 2019-nCoV 31 января сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
О разработке украинского метода тестирования на наличие коронавируса 2019-nCoV 31 января сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Фото: pexels.com

Разработка теста на коронавирус 2019-nCoV в Украине должна завершиться в течение 10–14 дней. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Совете нацбезопасности и обороны Украины и Министерстве здравоохранения.

"В Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии Национальной академии медицинских наук. Результат ожидается через 10–14 дней", – отмечает издание.

Источник добавил, что тест позволит при помощи слюны пациента определять, есть ли в организме новый коронавирус. После создания теста будет решаться вопрос о его запуске в серийное производство.

Кроме того, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем в Германии. Предварительная цена одного теста – €1,5 тыс.

О том, что украинские ученые разрабатывают метод тестирования на наличие коронавируса 2019-nCoV, вечером 31 января сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Наша собственная система будет [готова] в ближайшее время", – сказал он.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 2 февраля подтверждены 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 20 странах мира, в том числе 305 – с летальных исходом.

В Украине на данный момент не подтвержден ни один случай заражения.

Теги: коронавирус 2019-nCoV
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