Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Минобразования Украины рекомендует вузам начать дистанционное обучение студентов из Китая из-за коронавируса

До 10 февраля украинские вузы должны сообщить студентам из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый коронавирус начал распространение из Китая
Новый коронавирус начал распространение из Китая
Фото: EPA

Министерство образования и науки Украины рекомендует украинским высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не могут прибыть в Украину из-за нового коронавируса. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба министерства.

Такие меры были предприняты в ответ на письмо секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины от 31 января.

"Наша цель – обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса 2019-nCoV", – сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

До 10 февраля вузы должны сообщить студентам из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения. Также у них должна быть возможность сдать экзамены после нормализации ситуации, связанной с новым вирусом.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 361Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 17 205. По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, коронавирусная инфекция кроме Китая была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

В Украине ни одного подтвержденного случая пока не зарегистрировали.

Теги: Китай, Азия, Министерство образования, студенты, Минобразования, Анна Новосад, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Принц Гарри и герцогиня Меган относятся к канадским полицейским как к прислуге СМИ
Принц Гарри и герцогиня Меган относятся к канадским полицейским как к прислуге – СМИ
Бейонсе и Jay-Z проявили неуважение к гимну США
Бейонсе и Jay-Z проявили неуважение к гимну США
"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк". Остапчук рассказал о причинах развода
"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк". Остапчук рассказал о причинах развода
Андерсон разъехалась с Питерсом через 12 дней после свадьбы
Андерсон разъехалась с Питерсом через 12 дней после свадьбы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS