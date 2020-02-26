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Число новых случаев COVID-19 за пределами Китая впервые превысило число новых случаев в Китае

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за пределами КНР вызывает обеспокоенность, однако объявлять о пандемии преждевременно. Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Гебрейесус: Я не преуменьшаю серьезность ситуации или потенциальную возможность превращения этой эпидемии в пандемию. Все возможно
Гебрейесус: Я не преуменьшаю серьезность ситуации или потенциальную возможность превращения этой эпидемии в пандемию. Все возможно
Фото: ЕРА

Суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 впервые оказалось больше за пределами Китая, нежели на территории Китая. Об этом 26 февраля сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Его выступление опубликовано на сайте организации.

По данным ВОЗ, за 25 февраля в Китае число зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 выросло на 411 человек, а за границами КНР – на 427.

"Резкое увеличение случаев заболевания в Италии, Иране и Южной Корее вызывает глубокую обеспокоенность. В настоящее время есть случаи, связанные с очагом в Иране, в Бахрейне, Ираке, Кувейте и Омане. Также есть случаи, связанные с очагом в Италии, в Алжире, Австрии, Хорватии, Германии, Испании и Швейцарии", – констатировал он.

Гебрейесус отметил, что отдельные политики и СМИ настаивают на объявлении пандемии COVID-19.

"Мы не должны слишком спешить с объявлением пандемии без тщательного анализа фактов. ВОЗ уже объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, – это наш самый высокий уровень. Неосторожное использование слова "пандемия" не несет ощутимой пользы, но оно имеет значительный риск с точки зрения усиления ненужного и неоправданного страха, предрассудков, а также может парализовать систему. Такое объявление также может сигнализировать о том, что мы больше не можем сдерживать вирус, что не соответствует действительности", – утверждает глава ВОЗ.

Постоянной и интенсивной передачи вируса, а также масштабных тяжелых заболеваний или огромного количества смертей не наблюдается, сказал Гебрейесус.

"Не поймите меня неправильно: я не преуменьшаю серьезность ситуации или потенциальную возможность превращения этой эпидемии в пандемию. Все возможно. Напротив, мы говорим, что этот вирус обладает пандемическим потенциалом, и ВОЗ предоставляет инструменты каждой стране для соответствующей подготовки", – добавил он.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах. Общее число погибших составляет 44 человека, рассказал гендиректор ВОЗ.

24 февраля он утверждал, что пик эпидемии COVID-19 уже прошел.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess.

Теги: ВОЗ, Женева, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19, пандемия
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