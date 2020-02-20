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Украинцы с лайнера Diamond Princess еще не проходили тест на выздоровление – МИД

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 20 февраля заявил, что зараженные коронавирусом граждане Украины – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess – вылечились. В МИД Украины сообщили, что они еще находятся в больнице.

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По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус
По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус
Фото: ЕРА

Зараженные коронавирусом граждане Украины – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess – еще не проходили тест на выздоровление. Об этом 20 февраля "Украинской правде" сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцы будут выписаны после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны", – сказал он.

15 февраля народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess вылечились.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля был заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины, двое из которых заболели.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус.

19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Планируется, что до выходных все незараженные пассажиры покинут судно. Те, кто делил каюту с инфицированным пассажиром, будут оставаться на борту еще две недели (14 дней считаются с момента, как зараженные пассажиры были изолированы).

По состоянию на 19 февраля у 621 пассажира и членов экипажа Diamond Princess был положительный результат на вирус.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек. В других странах новым коронавирусом заразились 924 человека в 25 странах. В Украине случаев заболевания не зарегистрировано.

Теги: Украина, Китай, МИД Украины, Токио, больница, карантин, вирус, Слуга народа, Сергей Погорельцев, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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