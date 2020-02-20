"У нас нет в пустыне или на острове отдельной базы". Аваков объяснил, почему для размещения эвакуированных выбрали центр в Новых Санжарах

Центр в Новых Санжарах Полтавской области подходит для обсервации эвакуированных из Китая граждан, потому что там есть изолированная система канализации, отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области был наиболее подходящим местом для поселения эвакуированных из Китая. Об этом во время визита в Новые Санжары сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По всей стране 16 или 18 санаториев посмотрели, которые более-менее подходят. Выбрали этот... Знаете, это не моя сфера ответственности. Я с сожалением обнаружил, что у нас нет в пустыне или на острове выделенной базы. Австралия вывезла людей на остров. Франция вывезла людей в такой же точно санаторий, только побольше. Германия по-своему. Американцы привезли к себе, подержали их три дня и вообще отпустили. У каждого своя ситуация", – сказал он.

Аваков объяснил, что центр в Новых Санжарах подходит тем, что он изолирован и имеет изолированную систему канализации.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.