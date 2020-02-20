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Эвакуированных из Китая украинцев доставят в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области

В Министерстве внутренних дел Украины заверили, что все 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуируют из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.

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После дозаправки в Борисполе самолет отправится в Харьков
После дозаправки в Борисполе самолет отправится в Харьков
Фото: radiosvoboda.org

Самолет с украинцами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, приземлился в аэропорту Борисполь на дозаправку, после он отправится в Харьков. Об этом 20 февраля проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Из аэропорта в Харькове украинцев доставят специальным транспортом ГСЧС в сопровождении полиции в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

В МВД добавили, что на борту SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в городе Алматы в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", – заявили в пресс-службе.

По прибытии все находящиеся на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта, подчеркнули в ведомстве.

"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресечены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба", – рассказали в пресс-службе.

В МВД призвали граждан не устраивать провокации в отношении украинцев и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства.

ТСН сообщает, что самолет не смог сесть в Харькове из-за сложных погодных условий и был вынужден полететь в Киев на дозаправку.

19 февраля жители Новых Санжар выходили на пикет из-за информации о размещении на карантин в местном санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Протестующие говорили о намерении обратиться по этому поводу в поселковый совет. "Depo.Полтава" пишет, что сегодня митинг продолжается. 

Теги: МВД, Украина, Харьков, Китай, Борисполь, аэропорт, Полтавская область, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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