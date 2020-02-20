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Видео: ТСН / Facebook

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинцами, которых эвакуируют из Уханя. Трансляция

Утром 20 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами. Планируется, что борт отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин. Трансляцию ведет ТСН в Facebook.

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На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. В самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Теги: Украина, Борисполь, аэропорт, украинцы, встреча, коронавирус SARS-CoV-2
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