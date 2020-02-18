Аваков привел на телеэфир людей в костюмах для защиты от коронавируса. Видео

Работников базы, где будет организован карантин для прибывших из Уханя, оденут в спецкостюмы, заявил министр Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

По словам Авакова, самолет из Уханя приземлится в одном из украинских аэропортов и отправится на санитарную стоянку. Всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут.

Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал министр.

Он не уточнил, где будет организован карантин.

Вылет в Украину самолета из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции, намечен на 20 февраля, заявил 17 февраля заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Планируется вывезти 49 украинцев и примерно 25 граждан иностранных государств. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут, подчеркнул Ляшко.