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Аваков привел на телеэфир людей в костюмах для защиты от коронавируса. Видео

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал спецкостюмы, которые должны защитить от заражения коронавирусом во время эвакуации граждан из китайского Уханя. Мужчина и женщина, одетые в защитную форму и маску, стояли возле Авакова, рассказывавшего о подготовке к размещению эвакуированных в эфире телеканала ICTV 17 февраля.

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Работников базы, где будет организован карантин для прибывших из Уханя, оденут в спецкостюмы, заявил министр
Работников базы, где будет организован карантин для прибывших из Уханя, оденут в спецкостюмы, заявил министр
Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

По словам Авакова, самолет из Уханя приземлится в одном из украинских аэропортов и отправится на санитарную стоянку. Всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут.

Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал министр.

Он не уточнил, где будет организован карантин.

Вылет в Украину самолета из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции, намечен на 20 февраля, заявил 17 февраля заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Планируется вывезти 49 украинцев и примерно 25 граждан иностранных государств. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут, подчеркнул Ляшко.

видео

Видео: Свобода слова на ICTV / Facebook
Теги: Арсен Аваков, самолет, ICTV, эвакуация, карантин, Ухань, коронавирус
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