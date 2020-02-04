В Гонконге подтвердили первую смерть от коронавируса 2019-nCoV

39-летний мужчина, зараженный уханьским коронавирусом, скончался 4 февраля в клинике Принцессы Маргарет в Гонконге.

Мужчина лечился в клинике Принцессы Маргарет в Гонконге Фото: ЕРА

Вторым человеком, скончавшимся после инфицирования коронавирусом 2019-nCoV за пределами материкового Китая, стал 39-летний житель Гонконга. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря гонконгской клиники Принцессы Маргарет.

Пациент умер утром 4 февраля. По неподтвержденным данным, он посещал Ухань, где зарегистрирован очаг распространения вируса.

На сайте клиники сказано, что лечение от пневмонии, которую вызывает вирус, проходит 20 человек.

Как пишет издание South China Morning Post, примерно 30 гонконгских семей, члены которых посещали китайскую провинцию Хубэй, с 3 февраля помещены под домашний карантин на 14 дней. Им на руки надели электронные браслеты слежения.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. При этом в ВОЗ подчеркнули, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.

По состоянию на 4 февраля в Китае коронавирусом заразились 20 438 человек, от новой разновидности пневмонии, которую он вызывает, скончалось 425 человек.

За пределами КНР на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти – на Филиппинах.