Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Гонконге подтвердили первую смерть от коронавируса 2019-nCoV

39-летний мужчина, зараженный уханьским коронавирусом, скончался 4 февраля в клинике Принцессы Маргарет в Гонконге.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчина лечился в клинике Принцессы Маргарет в Гонконге
Мужчина лечился в клинике Принцессы Маргарет в Гонконге
Фото: ЕРА

Вторым человеком, скончавшимся после инфицирования коронавирусом 2019-nCoV за пределами материкового Китая, стал 39-летний житель Гонконга. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря гонконгской клиники Принцессы Маргарет.

Пациент умер утром 4 февраля. По неподтвержденным данным, он посещал Ухань, где зарегистрирован очаг распространения вируса.

На сайте клиники сказано, что лечение от пневмонии, которую вызывает вирус, проходит 20 человек.

Как пишет издание South China Morning Post, примерно 30 гонконгских семей, члены которых посещали китайскую провинцию Хубэй, с 3 февраля помещены под домашний карантин на 14 дней. Им на руки надели электронные браслеты слежения.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. При этом в ВОЗ подчеркнули, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.

По состоянию на 4 февраля в Китае коронавирусом заразились 20 438 человек, от новой разновидности пневмонии, которую он вызывает, скончалось 425 человек.

За пределами КНР на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти – на Филиппинах.

Теги: Китай, карантин, Гонконг, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Захватили ее как заложника". Успенская отреагировала на обвинения дочери, страдающей шизофреноподобным психозом, в насилии с ее стороны
  "Захватили ее как заложника". Успенская отреагировала на обвинения дочери, страдающей шизофреноподобным психозом, в насилии с ее стороны
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS