Никто из украинцев, остающихся в Ухане, не заболел – студентка уханьского университета

Власти Уханя ужесточили карантинные меры, это коснулось и иностранцев, проживающих в общежитиях. Никто из украинцев, ожидающих эвакуации на родину, не заболел, написала в соцсети Ирина Чуйко, студентка Уханьского технологического университета.

Все граждане Украины, находящиеся в китайском Ухане, который стал очагом распространения смертельного коронавируса, здоровы. Об этом 15 февраля написала в Facebook Ирина Чуйко, изучающая маркетинг в Уханьском технологическом университете.

"Хотелось бы написать больше хороших новостей, но из хорошего пока только то, что никто из украинцев, остающихся в Ухане, не заболел", – сказано в публикации.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что эвакуация граждан Украины из Уханя намечена на 18 февраля.

"Нам, ожидающим этой эвакуации, никто официально ничего не сообщал. Ждем-с", – написала Чуйко.

По ее словам, власти Уханя с 10 февраля ужесточили карантинные меры.

"Наше общежитие закрывают, завтра еще можно выйти в магазин за продуктами с двух до четырех, а потом... каждый четверг с двух до четырех. Ну, спасибо, что предупредили. Свежие овощи нам доставляют бесплатно раз в неделю", – сообщила студентка.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. За пределами КНР умерло два человека – в Японии и на Филиппинах.