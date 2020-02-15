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Гончарук рассказал о реакции людей на планы разместить рядом с ними эвакуированных из Китая украинцев

Обуховский районный совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, в заведениях, неприспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев, которых эвакуируют из Китая, поместят под карантин в наиболее безопасном объекте.

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Гончарук: Сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей
Гончарук: Сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей
Фото: kmu.gov.ua

Люди, живущие рядом с санаторием в Киевской области, в котором, вероятно, планировали разместить эвакуированных из Китая украинцев, по-разному отреагировали, когда узнали о таких планах. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 февраля. 

"Тревожное отношение к этой действительно очень важной проблеме в мире есть не только в Китае, но и в Украине... как только стало известно о том, что людей эвакуированных разместят в определенном санатории, местные жители сразу на это отреагировали", – сказал министр. 

Ведущий отметил, что местные жители выступили против, так как боятся этого.  

"Я не хочу комментировать, что они сказали, далеко не все люди считают одинаково. Но что точно происходит – многим людям страшно", – ответил Гончарук. 

Он подчеркнул, что украинские власти выберут для эвакуации тот объект, который будет наиболее безопасным. 

"Я сейчас не хочу разглашать информацию о том, где именно мы планируем разместить людей", – добавил Гончарук. Он сообщил, что эвакуация из Уханя запланирована на 18 февраля

О том, что эвакуированных из Уханя планируют поместить в детском санатории "Пролісок", который находится в поселке Козин Киевской области, сообщил депутат Обуховского райсовета Владимир Тимченко 13 февраля. Он написал в Facebook, что для рассмотрения этого вопроса райсовет собирается на внеочередную сессию. 

В тот же день пресс-служба поселкового совета Козина проинформировала в Facebook, что не получала информации о возможном размещении эвакуированных из Китая украинцев в санатории. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2747007465375876&id=1260068104069827

Кроме того, в санатории Обуховскому райсовету сообщили, что выступают против размещения эвакуированных на территории учреждения, так как "принимают на оздоровление и отдых детей". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067077553657989&id=100010672638397

14 февраля пресс-служба Обуховского районного совета проинформировала, что депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Уханя в заведениях, неприспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц".

https://www.facebook.com/obukhrayrada/posts/1445360852308575

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй и городе Ухань находится около 150–200 украинцев. Возвращения в Украину ожидает как минимум 51 человек, в том числе один ребенок. 

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но этого не произошло. Гончарук сказал 12 февраля, что "это вопрос дней". Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, что самолет за украинцами вылетит 18 февраля, а вернется в Украину на следующий день, 19 февраля. 

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, передали видеообращение, в котором пожаловались, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Теги: депутаты, эвакуация, карантин, санаторий, Козин, Алексей Гончарук, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, Хубэй
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