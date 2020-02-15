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В ВОЗ не видят причин переносить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса 2019-nCoV

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет никаких оснований для отмены или переноса летних Олимпийских игр в Токио, сказал глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения сообщила Международному олимпийскому комитету, что не видит препятствий для проведения летней Олимпиады в Японии в связи с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом журналистам 14 февраля сказал глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, пишет Reuters.

В ВОЗ заявили, что нет никаких оснований для отмены или переноса Игр.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Японии по состоянию на 14 февраля зарегистрировано 33 подтвержденных случая заражения коронавирусом, один человек умер.

Теги: Китай, Япония, ВОЗ, Олимпиада, Всемирная организация здравоохранения, Олимпиада 2020, коронавирус 2019-nCoV
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