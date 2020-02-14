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Коронавирус 2019-nCoV. Кабмин выделил на эвакуацию украинцев из Китая 4,5 млн грн

Правительство Украины выделило из резервного фонда государственного бюджета деньги на эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения нового коронавируса.

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В Китае новым коронавирусом заболело более 63 тыс. человек
В Китае новым коронавирусом заболело более 63 тыс. человек
Фото: ЕРА

5 февраля Кабинет Министров выделил 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения нового коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

“Выделить Министерству инфраструктуры 4500 тыс. грн для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (город Ухань)”, – говорится в документе.

Отмечается, что деньги выделили из резервного фонда государственного бюджета.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщал 10 февраля, что в провинции Хубэй и городе Ухань находится около 150–200 украинцев. Возвращения в Украину ожидает как минимум 51 человек, в том числе один ребенок.

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но этого не произошло. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал 12 февраля, что "это вопрос дней". 13 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация состоится 19 февраля. 

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, передали видеообращение, в котором пожаловались, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.

Теги: Украина, Китай, Кабинет Министров, эвакуация, карантин, пневмония, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус, Хубэй
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