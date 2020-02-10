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Украинцам, которые не согласятся на карантин, могут отказать в эвакуации из Китая – Центр общественного здоровья

Министерство здравоохранения Украины рассматривает три локациии для размещения эвакуированных из Уханя и других городов китайской провинции Хубэй граждан, в том числе речь идет о санаторно-курортных заведениях в Киевской области, рассказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Из Китая украинцев планируют эвакуировать 11 февраля
Из Китая украинцев планируют эвакуировать 11 февраля
Фото: ЕРА

Лицам, которые намерены вернуться в Украину из заблокированного китайского города Ухань и провинции Хубей, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, могут отказать в эвакуации, если они не согласятся на карантин.

Об этом и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил во время брифинга в Киеве 10 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Человеку могут отказать в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. Этот пункт регулируется ст.35 постановления Кабинета Министров №893. Это – механизм влияния на лиц, которые планируют эвакуацию на территорию Украины", – сказал Кузин, отвечая на вопрос журналиста.

Он уточнил, что на данный момент все, кто планирует вернуться в Украину, согласны находиться в карантине. По словам Кузина, это 51 человек, в том числе один ребенок. Цифра не окончательная, так как в провинции Хубей сейчас находится 150 – 200 украинцев, добавил он. 

В Минздраве еще окончательно не решили, где будут находится эвакуированные, отметил Кузин.

"Министерству здравоохранения предложены две локации, которые сейчас прорабатываются. Это не учреждения здравоохранения, это заведения санаторно-курортного типа. После того, как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временные обсерватории, будет определена окончательная финальная локация. Сейчас идут дискуссии... также есть предложение еще со стороны Министерства обороны Украины, но они еще рассматриваются. Это такая возможная третья локация", – сказал он. 

Кузин добавил, что санаторные заведения, которые рассматривает Минздрав, находятся в Киевской области. 

8 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока неизвестно. "Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются", – отмечала она. Посольство Украины в Китае объявило, что эвакуация пройдет 11 февраля

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался. Двое украинцев заразились на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, эвакуация, украинцы, Минздрав, ребенок, Сергей Кузин, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
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