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На борту Diamond Princess все больше людей имеют признаки заражения коронавирусом – член экипажа

Тарас Филиппов – член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, – рассказал, что процесс заражения новым коронавирусом на борту судна продолжается.

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Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек, заражение 130 из них подтверждено экспертизой
Всего на борту  Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек, заражение 130 из них подтверждено экспертизой
Фото: ЕРА

Один из 25 украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, рассказал, что все больше людей на судне имеют признаки заболевания. Об этом Тарас Филиппов сообщил в комментарии ТСН.

"Сейчас у все большего и большего количества людей начали проявляться симптомы. Если раньше этого не было заметно, то сейчас уже очень, среди них и у украинцев также", – сказал Филиппов.

Сообщается, что из почти 4 тыс. человек на борту лайнера пока обследовали только треть. Диагноз "коронавирус" подтвердился уже у 130 человек.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Все украинцы являются членами экипажа. Двое из них уже заразились, они госпитализированы.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Теги: Украина, Япония, карантин, украинцы, лайнер, круиз, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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