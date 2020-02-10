На борту Diamond Princess все больше людей имеют признаки заражения коронавирусом – член экипажа

Тарас Филиппов – член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, – рассказал, что процесс заражения новым коронавирусом на борту судна продолжается.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек, заражение 130 из них подтверждено экспертизой Фото: ЕРА

Один из 25 украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, рассказал, что все больше людей на судне имеют признаки заболевания. Об этом Тарас Филиппов сообщил в комментарии ТСН.

"Сейчас у все большего и большего количества людей начали проявляться симптомы. Если раньше этого не было заметно, то сейчас уже очень, среди них и у украинцев также", – сказал Филиппов.

Сообщается, что из почти 4 тыс. человек на борту лайнера пока обследовали только треть. Диагноз "коронавирус" подтвердился уже у 130 человек.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Все украинцы являются членами экипажа. Двое из них уже заразились, они госпитализированы.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.