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Коронавирус на круизном лайнере. В МИД сообщили, что все украинцы являются членами экипажа

Экипаж круизного лайнера Diamond Princess, где из-за обнаружения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, состоит из 1 тыс. человек, среди них 25 украинцев, сообщили изданию "ГОРДОН" в Министерстве иностранных дел Украины.

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На лайнере выявили 10 инфицированных вирусом 2019-nCoV, пока нет информации, есть ли среди них граждане Украины
На лайнере выявили 10 инфицированных вирусом 2019-nCoV, пока нет информации, есть ли среди них граждане Украины
Фото: ЕРА

По предварительной информации, на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, где из-за обнаружения у пассажиров коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, находится 25 украинцев. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины 5 февраля. 

По данным МИД, все украинцы являются членами экипажа лайнера. 

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, сообщили в ведомстве. 

"Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех, кто находится на судне. Власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки. После завершения карантина будет организовано дополнительное обследование, затем будет приниматься решение об оставлении пассажирами борта лайнера", – сообщили в МИД. 

Пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины проинформировала, что сейчас готовы результаты исследования 31 из 237 отобранных у пассажиров и членов экипажа клинических образцов.

"10 из них оказались положительными на 2019-nCoV. Сейчас Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев", – сказано в сообщении. 

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. Изначально сообщалось, что там находится 20 украинцев. 

5 февраля японские власти заявили, что у 10 человек на лайнере выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Их перевезли на берег.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался.

Теги: Китай, Япония, МИД Украины, исследование, украинцы, Минздрав, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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