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20 украинцев находятся на круизном лайнере, где обнаружен коронавирус

Лайнер Diamond Princess с 3700 людьми на борту поместили на карантин у берегов Японии 3 февраля. Один из пассажиров сообщил "Радіо Свобода", что на судне есть граждане Украины и что карантин может продлиться две недели.

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На лайнере выявили инфицированных вирусом 2019-nCoV
На лайнере выявили инфицированных вирусом 2019-nCoV
Фото: ЕРА

По меньшей мере 20 украинцев находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, сообщило "Радіо Свобода".

О состоянии их здоровья нет сведений.

Человек, связавшийся с "Радіо Свобода", находится на корабле. По его словам, власти отправили Diamond Princess на карантин на 14 дней.

Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на получение лекарств, в которых они нуждаются, сказал собеседник.

Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало ситуацию.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. На борту судна находится около 3700 человек.

5 февраля японские власти заявили, что у 10 человек на лайнере выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Их перевезли на берег.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался,

Теги: Япония, карантин, украинцы, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV
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