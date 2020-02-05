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05 февраля, 2020
 
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Disney может потерять $175 млн из-за коронавируса

Американская интертеймент-компания Disney заявила, что убытки связаны с закрытием парков развлечений в Шанхае и Гонконге.

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В Disney уверены, что закрытие китайских парков развлечений и уменьшение количества туристов из Азии не окажет влияния на посещаемость их аналогов в США
В Disney уверены, что закрытие китайских парков развлечений и уменьшение количества туристов из Азии не окажет влияния на посещаемость их аналогов в США
Фото: Disneyland / Facebook

Финансовый директор американской интертеймент-компании Disney Кристин Маккарти заявила, что возможные убытки из-за распространения коронавируса оценивают в $175 млн. Об этом сообщает CNBC.

По словам Маккарти, убыток принесет простой парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге. Согласно подсчетам, если парки будут закрыты на протяжении двух месяцев, компания получит убытки в размере $135 млн и $40 млн соответственно.

Маккарти отметила, что закрытие парков развлечений произошло в обычный пик посещаемости в связи с китайским Новым годом. По ее оценке, финансовые потери компании напрямую зависят от сроков закрытия парков и возможности возобновления их работы.

В Disney уверены, что закрытие китайских парков развлечений и уменьшение количества туристов из Азии не окажет влияния на посещаемость их аналогов в США.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На утро 5 февраля за сутки зарегистрировали 65 летальных случаев, связанных с коронавирусом 2019-nCoV. Число погибших после начала эпидемии достигло 491 человека (включая одного жителя административного района Гонконг).

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. 

Теги: Disneyland, Disney, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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