В Харькове госпитализировали студентов из Китая с подозрением на коронавирус

Есть вероятность, что шестеро студентов из Китая контактировали с носителями нового коронавируса, поэтому их поместили в специальные боксы в Харьковской областной инфекционной больнице.

В Харькове из-за подозрений на коронавирус госпитализировали шестерых студентов из Китая. Об этом 5 февраля изданию KHARKIV Today рассказал главврач больницы Павел Нартов.

Студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, врачи ведут за ними усиленное наблюдение. Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции.

"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", – добавил Нартов.

Он отметил, что из всех госпитализированных китайских студентов лишь один приехал из города Ухань, где находится эпицентр распространения инфекции.

"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань — и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", – сообщил Нартов.

Врач добавил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

"Пока такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", – рассказал он.

4 февраля и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что после прибытия из Китая к медикам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек. У них не было подозрения на инфицирование новым коронавирусом

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 5 февраля в Китае жертвами нового вируса стал 491 человек, количество заболевших превысило 24 тыс.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.