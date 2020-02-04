Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

После прибытия из Китая к медикам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек – Минздрав Украины

У всех 12 человек, которые обратились к медикам из-за плохого самочувствия, после прибытия из Китая не было подозрения на инфицирование новым коронавирусом, сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тыс.
По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тыс.
Фото: ЕРА

После прибытия из Китая к врачам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек. Об этом на брифинге 4 февраля сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы ежедневно получаем информацию обо всех таких случаях обращения как на национальном, так и на региональном уровне. Сейчас у нас есть 12 случаев. Это те пациенты, которые обратились к врачу с теми или иными жалобами на самочувствие. Но во всех случаях не было даже подозрения на инфицирование новым коронавирусом. По всем случаям проведен полный комплекс эпидемических расследований. Также был сделан полный комплекс лабораторных исследований", – рассказал он.

Кузин добавил, что, возможно, на этой неделе из Китая эвакуируют украинцев, которые выразят такое желание.

"Сейчас собирается информация о количестве украинцев, которые хотят покинуть Китай и вернуться в Украину. Скорее всего, что на этой неделе борт сможет прибыть в страну и их эвакуируют. Очень много технических вопросов на уровне консульств и министерств, поэтому если будет все хорошо, то на этой недели процесс завершится", – рассказал он.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.

Теги: Украина, Китай, медицина, эпидемия, пневмония, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS