После прибытия из Китая к медикам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек – Минздрав Украины

У всех 12 человек, которые обратились к медикам из-за плохого самочувствия, после прибытия из Китая не было подозрения на инфицирование новым коронавирусом, сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тыс. Фото: ЕРА

После прибытия из Китая к врачам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек. Об этом на брифинге 4 февраля сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы ежедневно получаем информацию обо всех таких случаях обращения как на национальном, так и на региональном уровне. Сейчас у нас есть 12 случаев. Это те пациенты, которые обратились к врачу с теми или иными жалобами на самочувствие. Но во всех случаях не было даже подозрения на инфицирование новым коронавирусом. По всем случаям проведен полный комплекс эпидемических расследований. Также был сделан полный комплекс лабораторных исследований", – рассказал он.

Кузин добавил, что, возможно, на этой неделе из Китая эвакуируют украинцев, которые выразят такое желание.

"Сейчас собирается информация о количестве украинцев, которые хотят покинуть Китай и вернуться в Украину. Скорее всего, что на этой неделе борт сможет прибыть в страну и их эвакуируют. Очень много технических вопросов на уровне консульств и министерств, поэтому если будет все хорошо, то на этой недели процесс завершится", – рассказал он.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.