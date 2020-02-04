ВОЗ отрицает пандемию коронавирусной инфекции

Наблюдается эпидемия коронавируса 2019-nCoV со множественными очагами, заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

Бриан утверждает, что ВОЗ собирается погасить все очаги 2019-nCoV Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения не считает, что происходит пандемия коронавирусной инфекции. Об этом директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан заявила 4 февраля на пресс-конференции в Женеве, которая транслировалась в Twitter ВОЗ.

Бриан классифицировала происходящее как эпидемию со множественными очагами.

"Мы стремимся погасить каждый из них", – отметила глава департамента.

Задачей ВОЗ является координация действий правительств разных государств, которые эвакуируют своих граждан из Китая, отметила Бриан.

Она добавила, что у ВОЗ в настоящее время нет доказательств мутации вируса; считается, что 2019-nCoV "довольно стабилен".

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.