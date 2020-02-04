Число заболевших коронавирусом растет в геометрической прогрессии, масштаб эпидемии на порядок превышает официальные данные – исследование

Скорость распространения коронавируса 2019-nCoV, вероятно, поначалу недооценивалась. К таком выводу пришла группа ученых из Гонконга, проанализировав данные об заразности вируса и сопоставив их с пассажиропотоком в Ухане.

Вирус мог распространиться по всему Китаю и за рубеж до того, как выезд из Уханя закрыли, сказано в исследовании Фото: ЕРА

Масштаб эпидемии коронавируса 2019-nCoV может на порядок превышать официальные данные, география и скорость его распространения, вероятно, недооценивались первоначально. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Гонконга, которое было опубликовано 31 января в медицинском журнале Lancet.

После того, как была доказана передача нового вируса от человека к человеку, выяснилось, что средний вирусоноситель заражает от двух до трех человек. Даже официальные данные Всемирной организации здравоохранения и китайских властей демонстрируют, что число заболевших растет в геометрической прогрессии, констатировали исследователи.

Они сопоставили график инфицирования с объемами и направлениями пассажиропотока в Ухане, который стал очагом распространения 2019-nCoV. Ученые предположили, что до прекращения авиа- и железнодорожного сообщения с городом, к которому власти прибегли 23 января, мобильность граждан соответствовала данным за январь 2019 года.

Математическая модель показывает, что не менее тысячи носителей коронавируса успели разнести инфекцию в другие мегаполисы, такие как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и т.д. Таким же образом вирус, вероятно, проник за границу – в Бангкок, Сингапур, Сеул и т.д.

По мнению авторов, если за пределами Уханя вирус распространяется с той же скоростью, эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая с задержкой на одну-две недели.